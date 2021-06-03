韓國媒體報導，韓國便利商店GS25、7-11因旗下成分標示將kimchi標註為「泡菜」引發爭議後，已暫停相關產品的生產和銷售。

韓國聯合新聞通訊社昨天報導，根據便利商店業界消息，有網友爆出GS25「午餐肉雞蛋泡菜炒飯」飯糰的中文標籤中將韓國泡菜kimchi標註為「泡菜」，引發熱議。

GS25旗下其他含有「韓國泡菜」的部分產品中文標籤也使用「泡菜」這一標示。GS25已取消旗下所有標註「泡菜」產品的訂單和銷售。

7-11方面在調查後發現旗下「三角紫菜包飯」和「紫菜包飯」等部分含有韓國泡菜的產品，中文標註為「泡菜」後，已採取停產措施。報導說，CU便利商店直接採取英文標示。

報導說，一位便利商店業界的相關人士表示，這是按照慣例針對中國遊客而使用中文「泡菜」標註。

中國與韓國之間的泡菜爭議始於去年。陸媒當時吹捧中國已主導制定泡菜ISO國際標準，韓國政府則表示，中國主導制定的國際標準，只限定於四川醃製泡菜（paocai），並不適用韓國泡菜（kimchi）。（編輯：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100603

(中央社)