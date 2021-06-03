白俄羅斯強迫班機改降事件引發德國與俄羅斯交惡，德國運輸部今天宣布，俄國政府拒絕核發漢莎航空（Lufthansa）飛航許可後，德國也禁止俄國各航空公司飛機入境。

德國運輸部指出，今天預計從德國飛往俄國的2架漢莎航空班機，因俄國當局未及時批准必要的許可文件，被迫取消。

德國運輸部表示：「只要俄國方面不核准，德國聯邦航空局（Federal Aviation Office）亦不再進一步核發許可予俄國各航空公司。」

德國運輸部指出：「一旦俄方核發漢莎航空許可，俄國航空公司班機亦將獲准。」

德國運輸部並未說明俄國當局封鎖航班的原因，不過包含法國航空（Air France）在內的部分歐洲航班，上週即因俄國未批准繞過白俄羅斯領空的飛行路線，被迫停飛。

歐盟呼籲各航空公司班機避開白俄羅斯領空後，漢莎航空證實不會再飛越。

歐盟此番呼籲，是鑒於白俄當局先前強迫瑞恩航空（Ryanair）班機改降以逮捕機上異議記者之舉。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100603

(中央社)