紓困4.0方案相關內容。(陳友齡製圖）

紓困4.0方案出爐 蘇貞昌出席行政院會後記者會

國內進入三級警戒後各行各業苦不堪言，行政院日前推出紓困4.0方案，立法院近日緊急三讀通過最高8400億紓困預算案。行政院今(3日)通過此特別預算，首波紓困金在4日就可以快速入帳，院長蘇貞昌表示，過去投保金額2.4萬以下的自營業者才能領紓困金3萬元，紓困4.0將增加投保金額2.4萬以上的民眾，在經過排富後，也可以領1萬元。

以下為《中時新聞網》特別整理出關於紓困方案4.0的幾項問題，讓您一次搞清楚相關資格和內容：

【自營作業者或無一定雇主勞工】

●補貼資格

110年4月30日已於職業工會參加勞工保險

108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元

未請領其他機關所性質相同補助、補貼或津貼

●補貼內容

月投保薪資超過2萬4000元，發給新台幣1萬元

未超過2萬4000元，發給新台幣3萬元

●如何申請

109年曾請領補貼→直接核發

109年未請領補貼→6/7-7/5勞保局官網填資料→資料無誤快速核發

勞工補貼資格。(勞動部)

勞工補貼申請方式。(勞動部)

●勞工10萬紓困貸款如何申請

受疫情影響的本國籍、年滿20歲勞工，有參加勞工保險者，或者未參加勞工保險者可提出工作事實證明(如作收入資料)，每人最高貸款10萬元，6/15日起開始受理申請，諮詢專線:各承貸銀行、1955

勞工紓困貸款10萬元方案。(勞動部)

勞工紓困貸款線上辦。(勞動部)

【農漁民】

●補貼資格

農民：農民或農職保被保險人、109年曾申請農民生活補貼的實際耕作農民、參加農糧署的農民及青年農民

漁民：

1. 110年4月30日前在漁會投保勞保、為漁會甲類會員及加保中、投保薪資2萬4000元/月以下、108年所得未達40萬8000元者，每人3萬元

2. 110年4月30日前加入且申請時仍為漁會甲類會員、108年所得未達50萬元者，每人1萬元

●補貼內容

農民每人一萬元

●如何申請

109年已領取過的不用再申請,直接匯入戶頭

農民生活補貼。(農委會)

漁民生活補貼。(農委會)

農業貸款紓困措施。(農委會提供)

【陸運產業】

●補貼內容

計程車、遊覽車、小客車租賃業代僱駕駛，給予駕駛一次性薪資補貼3萬元

遊覽車每車最高補貼1萬元(防疫用品每日每車補貼大客車22元、小客車15元)

陸運產業補助方式。(交通部)

(中時新聞網)