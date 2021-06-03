流行疫情指揮中心指揮官陳時中、蔡英文總統日前接連宣布，「疫情已經趨緩」，但新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，前幾天指揮中心說疫情稍為紓緩，很多市民聽到好消息忍不住出門走動，但他要告訴市民，「新北市沒有鬆懈的本錢，若低度活動不加強，病例很快就會往上飆」。
侯友宜說，三級警戒一定要更落實，才能控制住疫情，目前是疫情最關鍵的時刻，大家要持續跟疫情對抗，目前從確診足跡看起來，「我們只是在對抗讓數字不上揚，但沒有大幅下降的趨勢」。
(中時 )
流行疫情指揮中心指揮官陳時中、蔡英文總統日前接連宣布，「疫情已經趨緩」，但新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，前幾天指揮中心說疫情稍為紓緩，很多市民聽到好消息忍不住出門走動，但他要告訴市民，「新北市沒有鬆懈的本錢，若低度活動不加強，病例很快就會往上飆」。
侯友宜說，三級警戒一定要更落實，才能控制住疫情，目前是疫情最關鍵的時刻，大家要持續跟疫情對抗，目前從確診足跡看起來，「我們只是在對抗讓數字不上揚，但沒有大幅下降的趨勢」。
(中時 )
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