馬來西亞行動管制令及大陸各地陸續實施限電，為下半年被動元件產業增添變數，凱美(2375)表示，目前接單維持暢旺狀態，訂單能見度很高，由於馬來西亞廠區保持60%人力營運，在大陸各廠區調配下，對產品交期及營運暫無影響。

終端需求強勁，凱美電機5月合併營收為7.06億元，年成長96.5%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為31.17億元，年成長87.82%。

就各產品來看，電容產品5月營收為2.12億元，年成長37.9%，風扇產品營收為4500萬元，年成長30.4%，電阻產品營收為4.48億元，年成長28.8%，為31個月來新高。

近來馬來西亞新冠肺炎疫情大爆發，馬來西亞政府宣布自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2周，僅開放必要經濟和服務領域，凱美集團的旺詮馬來西亞廠區主要生產晶片電阻，目前以60%人力維持運作；目前旺詮每月產出約285億顆，6月因管制令產出將略受影響，以目前管制令2周，對集團電阻產出量影響低於10%。

除電阻受馬來西亞行動管制令影響，近期大陸各地陸續實施限電，衝擊到鋁箔生產，讓原已處於供給吃緊的鋁箔缺口進一步擴大，目前凱美電容器低壓規格交期已超過20週。

展望下半年，凱美表示，雖然部分產業缺晶片，客戶捨棄低階產品，將晶片使用在中高階產品，讓不理性的需求遞延，但整體接單維持暢旺狀態，訂單能見度很高，風扇跟電阻未交單仍超過3個月，電容更高達4個月，目前產品價格平穩，大部分客戶也接受漲價，下半年業績成長可期。

(時報資訊)