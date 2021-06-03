繼4月營收36.02億元改寫近11年高點，威剛(3260)5月營收持續增至36.33億元，並創歷史同期新高，年增39.26%。儘管大環境同時面臨缺水、缺電及疫情升溫的狀況，威剛對第二季營運續揚抱持極高的信心，並看好第三季營運表現將持續走高。

威剛受惠於DRAM及NAND Flash兩大產品線接單居高不下，5月合併營收達36.33億元，年成長近4成，並較4月繼續走高。中、高容量的SSD出貨持續倍增，推升SSD出貨金額一路向上，SSD產品單月出貨金額以14.31億元再創新高。

威剛持續看好第三季。威剛董事長陳立白預期，DRAM上游供應商供給吃緊的問題短期已是無解，第三季合約價維持續漲態勢，且疫情加速宅經濟及電競遊戲市場擴增，也將推高DRAM於資料中心的需求及NB、桌上型電腦端的應用量；NAND Flash價格不但因既有的手機、伺服器、PC應用容量倍增而於第二季提前走揚，加上4月奇亞幣熱潮興起，挖幣農夫積極擴充儲存空間，下半年3C新品上市備貨等新增需求，都使得上游NAND Flash供應商庫存水位大幅下降，6月開始，中、高容量的NAND Flash供不應求缺口將有增無減。

今年在5G、AIOT、車電等新興應用持續成長，且美國及大陸為發展5G通訊及物聯網加速擴充資料中心規模及網通基礎建設，使得DRAM及NAND Flash整體消耗量較去年大幅增加。上游記憶體製造廠相繼看旺DRAM將一路缺貨到年底，更預期記憶體將旺到明年。威剛提早加速採購動能，目前庫存量希望能支持主力客戶的追加訂單，同時也將為公司營運創造今年逐季成長的績效。

威剛5月因遠距學習、在家上班及電競休閒的需求推升下，月營收已連續3個月走揚。不只SSD月營業額創新高，DRAM表現也不遑多讓，單月營收比重約47.1%，貢獻月營收17.11億元；SSD月營收14.31億元，營收占比為39.38%。威剛1~5月總營收163.32億元，年增率達37.05%。

(時報資訊)