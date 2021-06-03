IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)公布2021年5月自結合併營收40.99億元，僅較4月41.39億元新高微減0.96％、仍較去年同期29.22億元成長達40.25％，改寫歷史次高。累計前5月合併營收190.94億元，較去年同期137.77億元成長達38.6％，續創同期新高。

南電股價4月初觸及366.5元的近15年高點後拉回，5月中下探252元、1個月修正逾3成，近日止跌緩步回升，今（3）日開高後獲買盤敲進，放量勁揚6.57％至340.5元，終場上漲5.01％、收於335.5元，成交量暴增1.85倍至1.89萬張。

南電先前法說時指出，由於市場需求仍遠大於供給，今年載板估將持續供不應求，且各類應用對晶片載板需求續增。受惠電腦、網通及車用電子需求維持高檔，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。

因應產能供給嚴重不足，南電持續擴增產能，昆山廠建置高階ABF載板新產能，預計本季將全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板產線，最快第四季投產，估可新增10～12％，目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

投顧法人預期，在ABF及BT載板價格續揚帶動下，南電第二季營收可望季增個位數百分比。各載板應用中，雖然系統級封裝（SiP）有季節性修正，但繪圖晶片（GPU）及記憶體類產品需求持續強勁，終端應用的PC及網通續增，車用等PCB受晶圓吃緊影響估持平。

因原物料持續上漲，南電預期今年將持續漲價，以轉嫁成本上漲。投顧法人認為，由於多元需求不斷湧入，儘管近期終端市場需求下修雜音干擾，仍未改變公司樂觀展望。將南電今明2年每股盈餘預期調升23％、22％，維持「增加持股」評等，目標價調升至383元。

2家美系外資同步看好南電後市，認為在稼動率滿載、訂單能見度長達1年下，看好ABF載板平均價格（ASP）將逐季上漲，若伺服器及網路需求加溫，漲幅可望進一步擴大，均維持南電「買進」評等，目標價分別調升至450元及420元。

(時報資訊)