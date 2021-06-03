在Coinbase宣布本周起將在其Pro平台推出狗狗幣（Dogecoin）之後，這個源自於網路迷因的虛擬貨幣周三價格再度暴漲。

根據Coin Metrics報價，周三美東時間上午狗狗幣交易價格飆升25%，約為42美分。Coinbase表示，這一波漲勢使狗狗幣市值達到540億美元，成為以市值計全球第六大加密貨幣。

目前狗狗幣上漲逾4%，報43美分。

不過這個價格仍遠低於5月初創下的歷史高點68美分，當時狗狗幣市值站上880億美元，晉升為全球第四大加密貨幣。

一名消息人士透露，Coinbase不僅本周將在其Pro專業交易平台推出狗狗幣，不久後其零售交易平台也將開始支持狗狗幣。

Coinbase Pro平台將在美東時間周四中午12點推出狗狗幣交易。

Coinbase是美國最大的加密貨幣交易所，擁有5600萬個經過驗證的用戶和2230億美元資產。由於Coinbase現在已經是一家上市公司，狗狗幣的上市程序可能是相當完整而嚴格的。Coinbase決定讓狗狗幣上架的決定，或許會被視為是其他資產的試金石。

(時報資訊)