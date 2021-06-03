中裕(4147)5月營收5179億元，年減18.90%，前5月營收年減46.27%。在稍早前的法說會中，董事長張念原表示，美國疫情受到控制開始好轉，4月中開始有愛滋新藥Trogarzo經銷商緊急進貨，預期未來一段時間銷售會反彈，加上歐洲各國陸續將Trogarzo上市，預期未來銷售會重回成長。

去年美國疫情十分嚴重，中裕靜脈推助藥品是直接向針筒注射到靜脈的試驗慢了下來，目前與美FDA商量獲同意把健康人都加進來，三期臨床試驗收案20個，有18人完成試驗，剩下2個病人6月底最後一針，預計7月所有臨床完成，8～9月送件。

中裕看好長效市場，已規劃進行TMB-365+TMB-380的合併臨床試驗，將和FDA開會討論，是進入1b或2a，預計8月送件申請進入臨床試驗(INDD)，9-10月可以正式啟動，目標半年內收完受試者。

中裕TMB-365和TMB-380兩種長效單株抗體，此混合療法以二線藥物為目標市場，開發對象為已開始用藥且病毒量控制良好而仍有意願從每日給藥轉換為每月給藥治療方式的病人，自估將適用全美1/3的HIV患者(美國總數約百萬名)。目前市面上僅Cabenuva一款FDA核可每月給藥療法，每年藥費上看5萬美元。

(時報資訊)