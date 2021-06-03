港星余文樂和台灣模特兒王棠云結婚4年，育有一子一女，日前余文樂自曝罹患驚恐症，過去登機時因病發喘不過氣，但他正能量樂觀表示相信能克服疾病。今(3日)港媒卻爆料上月底余文樂現身中環夜場吸菸，全程沒戴口罩，之後他又跑去夜店跟多名女子見面，爆料者痛批余文樂身為人父，「我覺得他觸碰到底線」。

40歲余文樂和小他7歲的王棠云2017年閃婚，不久生下一子，去年又驚險早產生下女兒，幸好愛女後來健康恢復，母女倆平安出院，余文樂也留言寫下：「歡迎我的『小情人』，也感謝我太太，辛苦了，感恩」。今年初他自曝這兩年過的不如意，但會為了家人拚工作，近日他自曝罹患驚恐症，停藥兩年最近又復發，「但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是能克服它的！」

余文樂被爆現身香港夜店跟女子動作曖昧。（圖／中時資料照片）

今《香港01》報導，最近余文樂回香港忙工作，上月28日民眾直擊他到中環夜場跟幾名男性朋友聚會，目擊者指余文樂在室內不斷抽菸，還沒戴口罩，身邊看似年紀約20到25歲的年輕女生包圍他，眾人擁抱、講悄悄話，互動熱烈，結束後，余文樂又轉往上環夜店續攤。

爆料民眾稱後來他到上環夜店再度偶遇余文樂，見余文樂喝酒跳舞樣樣來，引來目擊者批評：「身為兩個孩子的爸爸，我覺得他觸碰到底線」，並表示雖然彼此之間沒怎麼樣，但動作行為看起來很挑逗，指余文樂做了不良示範，但對此，余文樂尚未回應，不知真偽。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)