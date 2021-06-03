金門縣府推出「市場分流實聯制，採購一次就到位」的防疫宣導。（金門縣政府提供）

傳統市場人擠人，最易造成群聚感染，金門縣府呼籲鄉親自主分流上菜市場，身分證末碼單號於每周一、三、五、日採買，雙號於每周一、二、四、六採買，並一次買足。

縣府說明，因各傳統市場形式不一，現階段採「輔導」方式試行，以達到人潮分流、人流降載、車輛管控和減少群聚為目標，希望鄉親做好防疫，保護自己也保護別人，大家平平安安度過難關。

建設處指出，為強化市場防疫，各鄉鎮公所已定期進行消毒作業，並要求攤商及從業人員佩戴口罩。另配合實聯制措施，各鄉鎮公所已於5月28日利用疾管家簡訊實聯制系統，完成轄內市場場域實聯制申請，並將實聯制二維條碼張貼於市場出口明顯處所，請民眾進入市場要記得要刷「簡訊實聯制」二維條碼(QR code)，建議個別攤商也要配合實聯制措施。

縣府提醒，因應全國疫情3級警戒，已輔導市場預作人數總量管制計畫，依營業場所道路或走道現況規畫進出動線，以因應疫情變化，提升落實「單一」出入口分流管制，鄉親出門記得帶手機、身分證，進入市場配合落實實聯制。

(中時 )