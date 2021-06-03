勞動部去年祭出最多貸10萬元的勞工紓困貸款，未料經過1年後，據勞動部統計截至5月底為止，呆帳的民眾有1092人、占整體紓困達約0.1％，若以每人貸10萬元計算，金額已逾1億元；另外，有逾期還款紀錄的民眾有1萬7032件，占整體紓困比率達1.8％，這些勞工今年都無法再申請新一波的勞工紓困貸款。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，據銀行回報，呆帳有7成的民眾是失聯；勞動部部長許銘春說，以這樣的逾放比來看是還好，但還是不希望逾期還款，會瞭解情況。

謝倩蒨說，今年勞動部與35家銀行合作，擬在6月15日開放民眾申請，如果去年曾經申請勞工紓困貸款，有依約還款，還是可以申請本次的勞工紓困貸款，如果是今年第一次申請這波疫情開辦的勞工紓困貸款，只能申請一次，35家中有有24家開放線上申請，呼籲民眾可透過已開戶的銀行線上申請、減少群聚也能盡速獲得撥款。

(中時 )