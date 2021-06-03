全球逐步穩定的經濟成長，撐起國際原油價格漲至近期高點，帶動中碳（1723）與油價連動的苯、雜酚油等煤化學產品價格上揚，近期售價的漲幅平均約達30％，由於中碳煤化產品外銷比重逾四成，隨著國外疫情緩解，將有助中碳未來營收和獲利的增長。

中碳發言人黃初凱3日指出，今年上半年，歐、美國家疫苗施打順利，提升經濟復甦的力道，原油輸出國家組織OPEC+，近期的會議也維持未來幾個月，逐步謹慎提高供油的決定，雖有部分國家疫情起伏，帶來短期衝擊，但，越趨穩定的全球經濟成長，撐起原油價格。

他說，包括苯和雜酚油等煤化學產品，與油價連動，因此，近期價格也上漲平均約30％，由於中碳煤化學產品外銷比重逾40％，隨著國外疫情緩解，將有助於未來的營收與獲利增長。

黃初凱指出，由於中國大陸與歐美國家，在電動車、儲能、資通訊、動力設備、以及電爐煉鋼等產業，競相推展、建立自主生產製造的能力，帶動業界競爭與合作商機，同時，推升對鋰電池負極材料的需求。

他說，中碳鋰電池負極材料的客戶，目前提貨穩定，東南亞客戶新建的電池工廠，已開出下半年需求，日本與歐洲客戶新建的儲能產線也試用良好，因此，面對未來增加的需求，中碳已積極在屏南碳材料工廠，啟動碳化爐第二條產線興建，以提高產能及增加調配彈性，後續將搭配客戶的產能增量，適時擴充所需要之產線與設備。

黃初凱表示，就下半年的內需佈局來看，台灣業界積極發展電動車產業，籌畫建立電動車開放平台、以及電動巴士國產化，中碳積極參與前述相關的鋰電池聯盟，成為建立自主供應鏈與鋰電池技術整合的成員，預期將帶來負極材料產銷的擴張。

他說，放眼全球下半年市場，除了在中國大陸新建電動車用電池廠的客戶之外，中碳自2020年起，已跟客戶同步將觸角延伸至歐、美、東南亞市場。

黃初凱指出，由於歐盟國家在2023年之後，將對各項進口物品實施邊境碳關稅，預料其他先進國家將會跟進實施，這些地區，對在地化電池產業鏈的長期發展，有明顯的缺口，亟需補足。

他說，面對在未來碳中和與碳關稅議題，所衍生的挑戰與機會，中碳除了在今年第1季已取得石墨產品銷往歐盟關鍵之鑰的REACH註冊及許可，正式出貨給建廠完成的電池大廠、並為潛在客戶鋪路之外，更著眼在這些地區展開負極材料的相關合作，期望能夠藉之帶來更大的競爭優勢。

(工商 )