中央公園除保留原有1千多棵樹木，再增植1萬棵以上原生樹種。（台中市政府提供）

中央公園園區以「智慧、低碳、_創新」原則規畫。（台中市政府提供）

台中市水湳經貿園區的「中央公園」，占地高達67公頃，園區以「智慧、低碳、 創新」規畫，保留原有1000多棵樹木，再增植1萬棵以上原生樹種，並設置5座滯洪池；市府建設局指出，這顆「台中綠寶石」深受世界不動產聯盟肯定，日前榮獲「2021年全球卓越建設獎」永續發展類銀獎殊榮。

建設局長陳大田說，全球卓越建設獎被喻為「全球建築界的奧斯卡」金像獎，原訂於法國巴黎舉行頒獎典禮，因新冠肺炎疫情嚴峻，改線上公布得獎作品，並播放得獎作品影片介紹，主辦方將視疫情發展狀況決定頒獎典禮辦理方式。

陳大田表示，中央公園由法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與台灣團隊「劉培森建築師事務所」聯手設計打造，歷經10年努力終於正式啟用，占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍。

陳大田指出，設計師將水湳機場原址重新規畫，打破過去機場水泥單一且硬鋪面的地貌，重新復育現地成為多樣化地景及生物棲地的都市綠洲，兼顧寧靜舒適、生態、景觀、滯洪、減災、減碳及遊憩等複合功能，達到世界級的智慧型生態公園。

建設局強調，中央公園獲獎無數，目前已陸續獲得第22屆中華建築金石獎、2014 國家卓越建設獎特別獎、2020第八屆台灣景觀大賞佳作獎等多項大獎，今年再榮獲2021全球卓越建設獎永續發展類銀獎，讓全世界能再次認識中央公園，見證台中宜居城市的堅強實力。

(中時 )