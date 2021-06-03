新冠疫情肆虐，我國本土確診案例居高不下，防疫升級至三級警戒，不少店家也嚴格執行實聯制，只要掃描QR Code就能快速登記，不過就有民眾疑惑，加油站有「禁用手機」的標示，因此若是使用手機掃描實聯制「是否會有危險？」貼文一出隨即掀起網友熱議，也釣出現職加油員出面解惑。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文指出，因為政府宣導過加油站內禁止使用手機，但如今加油也需要掃描QR Code進行實聯制，似乎與規定不符，讓他不禁憂心「這樣不會有危險嗎？」

貼文一出隨即掀起不少網友共鳴，紛紛留言回應「我也是在想這問題」、「我也很納悶，有時候去加油站上面有貼公告，加油時勿使用手機，然後旁邊又貼一個公告支持中油pay，啊我到底該用還是不該用？」

對此就有內行人留言解答，「只有打電話會有風險」、「不要通話，只是打開QR Code存載具或支付，是沒關係的」、「網路走的封包電磁波，比之前的2G、3G來說，都低很多，所以中油才鼓勵大家，盡量行動支付」、「要注意的反而是氣候乾燥時身上產生的靜電，這才是出事的原因」；一名現職加油員也表示，「給你一個觀念，只要別在加油途中接電話就好了」。

(中時新聞網)