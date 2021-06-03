中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增366例COVID-19確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案，陳時中指出，近來年輕人染疫的比例增加中，顯示出年輕人防疫鬆懈了。對於陳時中的說法，許多網友不認同，並痛批「不停班也是他，檢討年輕人也是他，話都給他說」。

指揮中心今日公布新增364例本土個案，面對即將到來端午假期，陳時中拜託大家，沒必要就不要返鄉，不要長距離移動，如果家裡要拜拜也請大家一次把東西購足，不要逗留太久，傳統市場的人流管制也要做好。

此外，陳時中指出，年輕人染疫的比例增加中，5月10日前，20至39歲染疫的比例為34.4%，而這一波的疫情爆發至本月1日，20至39歲染疫的比例降到19.9%，但今天的資料顯示，年輕人確診比例上升到25.2%，顯示出年輕人防疫鬆懈了。陳時中說，好像前兩天疫情比較平穩，民眾的移動增加，群聚比較多，因此特別提醒年輕人還是要儘量把群聚減到最低。

對於陳時中指「年輕人防疫鬆懈了」的說法，批踢踢網友表示，「年輕人真的可憐」、「你發個幾十萬給我，我就可以不用出門上班了」、「你乾脆下臺好了，整天幹話」、「不能宅在家得當社畜還要被檢討」、「這群人八成還是支持dpp的，時中直接公開不演了」、「今天輪到怪年輕人了，那麼他下一個要怪誰」、「不停班也是他，檢討年輕人也是他，話都給他說」、「我跟你講，這一群還都領不到紓困補助」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

另一網友sunyeah則在批踢踢發文指出，自己覺得蠻悲哀的，20歲至39歲的都誰？現在要上班的人大都在這個區段，中高階主管幾乎都可以在家工作，需要到辦公室的就是20歲~39歲這群，在外面搞外送的也是這個族群，可以說目前三級的情況下，最需要被迫出門的就這一群，結果竟然被稱目前確診數偏高，可能是因為常群聚，「我真的是…」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)