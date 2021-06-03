今天（3日）東京奧運進入倒數50天，傳出有1萬名志工決定退出，而日本內閣官房長官加藤勝信仍樂觀表示，要全力阻止新冠肺炎疫情擴散，也會在疫情挑戰下努力辦好東京奧運。

加藤勝信在記者會上透露，東京奧運會將在目前新冠肺炎仍頻傳感染確診的狀況下舉行，加藤勝信並說：「政府單位會攜手全力阻止新冠疫情擴大，也會與相關人士研擬相關對策。」

因為認為舉辦奧運的意義如此重大，加藤勝信強調：「我們會採取強烈措施阻止感染，要讓參與東京奧運的人們在停留期間感覺舒適。我們會展現出走出東北大地震恢復的面貌，也要表現出克服新冠肺炎、解決全球問題的能力。」

不過政府官員說的如此肯定，民眾在疫情無法有效控制下更不支持東京奧運進行，東京奧組委指出，原本大會規劃要有8萬名志工協助，目前有1萬人選擇退出，而且距離開幕已經倒數50天，仍不見當地民眾對奧運有興奮期待的情緒，日本防疫專家小組也勸政府在舉辦東京奧運上三思。

(中時 )