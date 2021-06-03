今(3)日傳出文大大倫館內有一名學生撿拾垃圾桶東西吃，引起恐釀成防疫破口的疑慮，文化大學校長徐興慶強調，該名學生身心狀況特殊，校方並持續關注及處理，相關傳聞不實更對學校不公，「學校本於教育良知，怎麼可能對學生不理不睬？」

徐興慶表示，這名學生身心狀況特殊，學校獲報後即持續關注，並有校安及心輔人員處理及持續聯絡家長，到昨(2)日深夜都還在處理這名學生篩檢等相關問題。該生篩檢結果是陰性，也顯示目前並無感染疑慮。

徐興慶提到，有些傳聞或報導指學校不理不睬，「沒有這回事」，既是教育從業人員，本於教育良知「不可能對學生不理不睬」，相關傳聞及報導對學校有欠公平。

由於該生「狀況特殊」，文大提醒，目前有社群網站上貼出關於該生的個資、照片等內容，恐有觸法之虞；另外，學校也必須考量相關法規以及保護學生個人隱私，因此不便對外透露過多處理細節，亦盼各界諒察。

(旺報 )