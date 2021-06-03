朝陽科大視傳系學子勇奪德國紅點設計最佳獎（Red Dot： Best of the Best），並獲頒教育部技職之光競賽卓越獎。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

朝陽國際志工赴越南、緬甸、柬埔寨、印尼、非洲坦尚尼亞、印度等地服務，榮獲青年海外和平工作團隊競賽獎項之肯定。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

被視為最具影響力的大學排行榜、英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education），本月3日公布「2021亞洲地區大學排名」，台灣有38所學校躍居榜上，其中，朝陽科技大學因積極強化學生國際競爭力、辦學績效卓越，不但名列400＋，更連續4年上榜。

在世界30個國家地區中，今年共有551所大學躋身亞洲地區最佳大學。朝陽科大校長鄭道明指出，此排名以教學、研究、學術引用及研究影響力、國際展望及產業收入，共5大領域、13項嚴謹的績效指標做考核，藉以衡量各大學實力表現，朝陽位列400＋，在辦學質量皆受肯定。

鄭道明強調，全球高教今年受到疫情衝擊，人才流動重組、競爭更加激烈，但學校仍維持研究、產學量能，締造多項國際評比佳績。朝陽除連續4年進榜亞洲地區最佳大學，近年也榮登全球最佳年輕大學排名400＋、全球新興經濟體大學排名500＋、世界大學影響力排名601-800等國際權威排名。

校方表示，為強化學生國際競爭力，朝陽科大已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，更延攬奧地利、英國、美國、加拿大等十多國師資加入教學研究團隊。學校也推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、國際志工、海外實習、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制等多元進修管道。

此外，朝陽科大積極打造全球化環境，每年吸引超過千名境外生到校交流，目前有來自印尼、尼泊爾等30多名外籍博士生，積極在Scopus、SCI等國際期刊發表論文，提升學校國際學術研究能量。

朝陽科大強調，學校更透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，近年斥資5億元籌設航空學院，除航空機械系招生熱絡，新設的「飛行與民航人員技術系」將是全台除空軍官校外、唯一提供專業飛行培訓課程的大學。

(中時 )