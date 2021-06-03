教育部今天宣布對教育、運動事業或從業人員等八大項目進行紓困，總經費幣278.5億元，其中防治經費10.9億元（含學校防疫物資、線上學習資源）及紓困經費267.6億元。教育部明（4）日起受理教育事業、運動事業及從業人員申請紓困補助，並自15日起發放「孩童家庭防疫補貼」。

教育部長潘文忠表示，經盤點所有受到影響之教育相關事業，包含運動事業、社區大學、留遊學服務業、私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照顧服務中心、學校自設廚房，及團膳業者（食材損失）等，以進行紓困。

在這次紓困中，最大一筆是「孩童家庭防疫補貼」220.74億元，凡國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生，補貼每名孩童1萬元，約250萬人符合請領資格。

潘文忠表示，符合資格之孩童監護人，免提佐證資料，持孩童的健保卡及監護人的金融卡，可透過「行政院兒童家庭防疫補貼網」或銀行ATM領取現金1萬元，預定自6月15日起開放請領。

私立幼兒園（含準公共）在停課期間有退費給家長、並發給員工全額薪資者，可申請紓困，以每名員工最高補助4萬元為限，並得依受疫情影響情形或停課期間按比率核予補助。高中以下團膳業者因為學校停課無法正常供餐，每個員工最高補助4萬元，及補助已備食材成本損失。

具有本國籍的大專生，5月至7月間若本人或家庭成員經濟受到影響，教育部將提供紓困助學金，並補助每月校外住宿租金1200元至1800元。

社區大學於5月至7月期間停課達1個月或學員人次（或學雜費收入）減少達10％，以本國全職員工每人4萬元發給薪資補助，並核實補助「場地租金」最高30萬元。社區大學講師符合任一個月損失達50％者，每人最高補助4萬元。

留遊學業者5月到7月營業額減少達50％者，依本國全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本。

運動事業從業人員，本國國民且非任一單位之全職員工，因契約或工作暫停或取消，5月到7月任一個月酬勞減少達50％，每人最高補助4萬元。

補習班、課照中心及運動事業，5月到7月任一個月營業額減少達50％，依本國全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本。

若這些事業給付其全職員工未達基本工資，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

(中時 )