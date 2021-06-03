金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的經紀人Summer昨（2日）證實，蕭敬騰已在上海接種免費的疫苗，消息曝光後，很多網友都想知道他的健康狀況，對此蕭敬騰在微博發文，看到粉絲詢問施打疫苗的事情，也親民的回應。

蕭敬騰2日晚間在微博更新動態，寫道：「上海，不潮不出街，蕭敬騰在上海。」隨文PO一張全身照，只見他戴著棒球帽、口罩，身穿黑色休閒衣褲，最外層搭配牛仔罩衫，揹著知名品牌的包包，狀態一身輕鬆。這是他打完疫苗後第一次公開發文，並在留言區狂CUE鐵粉：「很久沒看到支持我的人，都去了哪？」立馬釣出兩百多位粉絲接力回應，魅力十分強大。

蕭敬騰打完疫苗，在微博曬照分享近況。（圖／微博@蕭敬騰）

有個網友詢問蕭敬騰：「聽說騰哥已經打好疫苗了。」他看到以後，火速在3分鐘以內回了一個推眼鏡的表情符號，也一一回覆其他網友的留言，回敬讚美他口罩可愛的人，「妳也可愛」作風相當親民，絲毫沒有大明星的架子。

蕭敬騰回應粉絲問打疫苗的事情。（圖／微博@蕭敬騰）

本土疫情持續炸鍋，全國進入第三級警戒，凡是外出一定要配戴口罩，但疫苗的數量目前仍供不應求，時常在大陸工作的蕭敬騰，3月中就率領團隊飛往大陸隔離，再赴珠海參加真人秀節目，接著於2日抵達上海，整個團隊共12人提前預約疫苗施打，蕭敬騰經紀人Summer表示只要持有台胞證，就能享受大陸免費提供疫苗的福利，目前完成第一劑接種，施打的是國藥疫苗，已在上海同仁醫院觀察完畢，狀況一切良好，預計21天後安排第二劑施打。

蕭敬騰2日在上海接種新冠疫苗。（翻攝網路）

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)