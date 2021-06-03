國內上月爆發一波新冠肺炎本土感染，除國人關注疫苗何時能取得全面施打，也有國內企業、團體自行向國外藥廠接觸採購。行政院長蘇貞昌今日表示，疫苗將會陸續抵達，也感謝熱心的企業團體幫忙。

有關日本打算捐贈AZ疫苗給台灣，蘇貞昌表示，有任何國家願意援助，都非常感謝，有的國家硬要阻饒，就可以看清，誰是朋友，近期日本政府的發言，非常溫暖，也期待能夠早日取得疫苗。

蘇貞昌指出，政府會全力與企業、民間團體合作，嘗試從多元管道獲取額外疫苗。而世界各國的疫情發展經驗告訴我們，除了疫苗，還要做好防疫，對抗病毒，才能早日恢復正常生活。

衛福部疾管署長周志浩指出，國際疫苗非常搶手，掮客、騙子很多，能否買到適當疫苗，會就政府經驗來協助，民間單位對申請文件不清楚的地方，也會來幫忙。

周志浩說，為確保疫苗取得來源可靠，讓國人安心接種，讓這些善意能達到，所以嚴格把關，以疫苗有效為重，若已確定疫苗進口時程，一定用最快速度向國人報告。

(中時 )