疫情嚴峻，藝文產業深受衝擊。文化部長李永得今(3)日表示，受此波疫情影響，藝文產業損失產值可估達80億至100億之間，「不用到3級警戒，我們藝文團隊在2級警戒時就先全倒，在第一排受到傷害。我們了解這點，也更極力爭取紓困預算，感謝行政院提供比藝文紓困2.0超過近10億的藝文紓困4.0特別預算。」

李永得日前曾指出期望能爭取到超過50億元的紓困特別預算，他今日表示，藝文紓困4.0方案預算，今年行政院核定為45.49億元，雖「比我們要求少一些」，但也比去年藝文紓困2.0預算多近10億左右。文化部特別跟政院強調，藝文界藝文產業深受衝擊，需更多資源協助，最後爭取到45.49億元預算，預計將針對藝文事業、自營工作者及工作室予以補助，貸款也有利息補貼，場館另包含租金減免等方案。

政院紓困3.0因是補助觀光、製造、貿易服務等產業，政院此波特別預算則為「紓困4.0」，為避免混淆，文化部最新紓困補助方案則同步為「藝文紓困4.0」。文化部去年分別於藝文紓困1.0及2.0方案中，爭取15億元及37.2億元預算。

李永得表示，日前曾針對電影、流行音樂等預定上演卻因疫情取消或延期的表演事業，預估藝文產業會損失6億元的產值。但全部藝文工作者加起來，當然不止此數，含所有類別藝文產業型態工作者在內，預估損失達80億至100億產值。了解藝文界這段時間非常辛苦，呼籲藝文工作者若有問題就踴躍申請藝文紓困4.0，文化部採隨到隨審制，若文件齊全，預估單一申請案一周內可審核完成，並盡速撥款，以利即時紓困。

藝文紓困4.0補助預計於6月7日公告受理，共分自然人補助及事業補助，申請方式採線上及郵寄兩種方式。自然人補助每人3萬元，曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，若合於規定，且無重複領取其他部會補助，3萬元將於明（4）日直接入帳，申請日期至今年7月12日；事業申請申請日期則至8月31日，又分為3種補助方案。李永得表示，預估明日先開通申請官網，更多詳細資訊也可在網站查詢。

(中時 )