台南市今天新增2起本土確診個案，連續3天5例都與白河家庭群聚有關。今日新增的30多歲男性、案9884是昨天公布確診的案9158、9159長孫，經擴大匡列，篩出鄰居80多歲婦人、案9885也確診，這起傳播鏈為新北市三重親友南下1傳8，截至目前該群聚共9人染疫。

台南市長黃偉哲表示，希望白河家庭群聚能夠因擴大篩檢匡列到此為止，目前匡列的對象初步採檢都是陰性，在檢疫或隔離期滿前，會再次採檢，如果那個時還是陰性，就可以正式宣布白河家庭群聚案例已經結束。

白河這一起家庭群聚，源於新北市三重區男子5月23日南下與親友相聚，把病毒傳給白河親人一家祖孫3口（案7318、案7319、案7320），又鄉間左鄰右舍都會寒暄、泡茶聊天，病毒又傳給80多歲鄰居老婦案8617及案9158、案9159，今天又傳出案9158、案9159長孫確診、鄰居9885也確診，形成1人傳8人的傳播鏈。

由於白河累計8人確診，加上陸續有3名確診者都去過白河山產市場，衛生局今天也於白河山產市場旁設立諮詢站，上午9點起在白河山產市場旁白河2號公園內，就近提供當地民眾諮詢，衛生局長許以霖呼籲，民眾不用過度恐慌，這一起家庭群聚關聯案都在控制中。

許以霖也公布新增個案足跡，案9884曾於5月31日、6月1日自行騎車到白河大廟口水煎包停留10分鐘，下午4點到5點到內角太城宮牌樓下雜貨店。案9884沒有症狀，是因為阿公阿嬤確診被匡列，通知居家隔離並採檢確診，已匡列38位接觸者，包括居家隔離5人（親友3人、鄰居2人）、自主健康管理33人（職場27人、商家員工6人）。

案9885則於5月25、26日上午6點半到7點赴白河山產市場，8旬婦人也沒有身體不適，因為是鄰居被匡列擴大採檢，進而確診，匡列13人，包括3位親友居家隔離、8位鄰居自主健康管理以及2位外縣市親友。

(中時 )