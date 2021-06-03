藝人況明潔30多年前與黃雅珉組成「城市少女」，並以一曲《年輕不要留白》在歌壇走紅，如今嫁作人妻的她，雖然淡出演藝圈多年，仍不時靠著社群網路與粉絲互動，近日曬出一張黑白舊照，接著詢問：「這是30年前舊照你們相信嗎」，立刻引起網友議論。

況明潔在Instagram曬出一張陳年黑白舊照，只見她梳著復古髮型，搭配一身頗有年代感的造型，一雙水汪汪的眼睛，依舊是她多年來的正字標記，接著詢問粉絲：「這是30年前的舊照你相信嗎」，只見容貌與現在相比幾乎沒有差異，完全不見歲月在臉上留下任何痕跡，也讓粉絲摸不著頭緒，這張照片究竟是近年拍的，還是真的是30年前的舊照。

對此，網友紛紛留言：「咦？小玲姐我平常看到妳就是這樣呀」、「一點都沒有變啊~反而更加年輕了」、「真的像是看到當年的城市少女」、「這是坐了時光機回到過去了嗎！美魔女就是美魔女」、「一點都沒變，依然還是那麼有氣質漂亮」，況明潔也表示這是30年前在劇中扮演「明鳳」一角，對於被稱讚瞬間變回城市少女，讓她得意表示：「姐還是扛的住的」。

城市少女1990年解散後，況明潔不僅轉往戲劇界發展，更跨領域主持命理、兩性及談話節目，發展可以說是相當多元化，不過嫁為人妻後，便逐漸淡出螢光幕，但仍不定期擔任各大綜藝節目的特別來賓。

(中時新聞網)