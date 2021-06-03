近期，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴分別同美國貿易代表戴琪和財長耶倫視頻通話。對此，中國商務部新聞發言人高峰今天（3日）在例行新聞發布會上表示，這代表中美經貿領域已開始正常溝通。

高峰表示，最近一周來，劉鶴副總理與戴琪大使和耶倫財長分別通話，兩次都是50分鐘左右的視頻通話。兩次通話有幾個特點：首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。

第二，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域。雙方也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了我們的具體關切。

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

(中時 )