京元電在竹南廠實施快篩，載送其它廠區員工的巴士，不停進出竹南廠大門。（謝明俊攝）

京元電竹南廠周邊中華路開設許多外籍商店及飲食店，客戶許多是外籍移工。（謝明俊攝）

京元電竹南廠成立快篩站，員工都集中在此接受快篩。（謝明俊攝）

被列入確診者足跡的菲籍商店業已停業。（謝明俊攝）

京元電竹南廠啟動員工快篩

知名封裝測試廠京元電竹南廠爆發員工群聚感染，公司今日上午自費啟動快篩，由頭份為恭醫院協助快篩作業，京元電將旗下新竹及銅鑼等廠區共約7千3百名員工，分批載到竹南廠接受快篩，一早，來自各廠區的巴士不停地將員工載到竹南廠，公司方面低調執行快篩，不開放媒體採訪。

據悉，京元電竹南廠位處的竹南鎮頂埔里，是在苗栗縣的最北端，沿著台1線與新竹市相鄰，過去曾是知名紡織公司廠房，後轉由京元電接手，成為國內重要的封測廠，隨著京元電的入駐，頂埔里從原來荒野一片，到現在中華路沿線都已蓋滿房子，京元電周邊滿是餐廳、外籍商店，帶動當地的經濟發展。

由於當地有多家電子科技產業，都引進菲籍移工，以及部分東南亞國家，如印尼、越南、泰國等國移工，但仍以菲工最多，鼎盛時間約有4千多人，目前仍有3千多人，中華路沿線餐廳、小吃店生意，有3成都是以外籍移工為主要客戶，占有相當重要地位。

京元電竹南廠爆發菲籍移工及本地工程師群聚感染後，業者從2日下午開始，請來頭份為恭醫院團隊進駐竹南廠區內成立快篩站，要對京元電旗下新竹、銅鑼等廠區全部約7300名員工全面進行快篩，由於人數眾多，快篩可能需3天才能全部完成。

3日一早，載著其它廠區的員工的遊覽車川流不息地進入竹南廠大門，快篩站設在側門旁空地，臨時搭建棚架當做等候區，所有待檢員工，都集中在此。一些採檢結果無礙的員工，隨即搭乘遊覽車離開竹南廠。

據悉，京元電的快篩行動，是由業者自費舉辦，過程保持非常低調，並未開放媒體採訪，3日上午，在竹南廠上班的員工，按照以往時程走進廠區，員工被問及會不會緊張？員工笑回不會。而載送物料的貨車進進出出，廠區的工作運行看來似乎未受影響。

(中時 )