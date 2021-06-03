買賣房屋乃人生大事，無論是買方、賣方都需要事前做足功課，才能圓滿每一次成交。買方在購屋前需要審慎評估，更要先了解自身的購屋需求及貸款能力等等，賣方在售屋前也需學會如何定價，針對房屋的問題進行改善，留下好的第一印象，才能促進成交。

了解自身購屋需求及能力 朝買房夢更近一大步

買方在決定購屋前，第一步需先了解自己的購屋需求，可以從自己一整天的日常生活來觀察。你是依賴大眾運輸的族群嗎？你對周遭的生活機能是否有嚴格的要求等等，將這些需求條列式的寫下，同時利用永慶快搜App「實境找房」服務，與Google map結合的線上賞屋服務，讓消費者在家就可以「指上探索」喜歡物件的周圍生活機能，也可以利用720度環景照片，將物件室內空間一覽無遺！

看到喜歡的物件後，再來就需要了解房屋市場行情，以便合理出價，縮短議價過程。建議從兩個方向來參考房子的成交行情：內政部實價登錄網站及永慶房仲網的「實價登錄3.0」專區。永慶房仲網「實價登錄3.0」專區將成交行情揭露至門牌的服務，房價資訊完全公開透明，讓消費者能有參考的依據，並針對自己想買的房子屋況進行評估後再出價。

買屋最重要的是要評估自身的貸款能力，目前各大房仲網站、銀行網站，都可以提供簡單的房貸試算服務，讓購屋族判斷自身房貸繳納能力，以及建議的可購屋總價。此外，建議每個月的房貸不超過家庭所得的1/3，才能保持最佳的繳納平衡點。

事先掌握行情搭配委託仲介 簽約更有保障

賣方在售屋時最重要的就是定價，想知道怎麼定價，就從了解行情開始！了解周邊房市可以提高賣屋的競爭力、增加潛在買方的數量與擴大成交機會，讓售屋過程更加圓滿順利！除了找出周邊近期成交資訊之外，針對房子重新整理、進行一點微整修都能讓讓房子看起來煥然一新給買方留下好印象喔！

賣屋需要繳哪些稅也是很關鍵的，像是地價稅、土地增值稅等等，賣方可以透過網路上的試算表了解自己需繳哪些稅。為了能夠找到最適合的買方，委託仲介不僅能擁有更多客源，還有專業的經紀人帶看，較不會影響平日作息，最重要的是有履約保證及專業的代書服務，讓賣方收款安心、簽約更有保障。

(中時新聞網)