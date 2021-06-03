新冠疫情嚴峻，三級警戒讓業者停業，經濟部4日啟動今年的商業服務業紓困措施，這次申請條件，已經排除「企業不得實施無薪假」的限制。對此，勞動部表示，企業確實可以同時申請經濟部的商業服務業紓困，以及減班休息的補助的充電再出發或安心就業計畫。

三級警戒延長至6月14日，除娛樂場所停業外，餐廳也都禁止內用，讓包括批發、零售、餐飲、倉儲、視聽歌唱、洗衣、婚紗、攝影、美容及美髮等商業服務業受創嚴重。經濟部去年針對商業服務業的紓困，主要限制為補貼期間不可以實施減班休息、裁員、員工減薪、解散或歇業，但今年因為防疫措施嚴格，不僅娛樂場所停業、就連餐飲業也被限制禁止內用，所以包括經濟部在內，多個部會的紓困補貼都排除「不得實施無薪假」的限制。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，只要是計畫內容中沒有特別排除者，都可以申請，勞動部現行針對無薪假有兩項補貼方案，分別是充電再出發訓練計畫與安心就業計畫，提供給需要的企業與勞工可以來申請。

充電再出發訓練計畫提供實施無薪假事業單位最高350萬元辦訓補助，無薪假勞工參訓可獲訓練津貼補助，採基本工資每小時160元發給，每月最多120小時，最高可領津貼1萬9,200元；「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前一年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼。

(工商 )