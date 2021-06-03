路透社3日指出，中國大陸寧德時代（CATL）正計劃在上海新建一座大型車用電池工廠，目的就是要維持自己位居全球第一供應商領先地位。

據悉，寧德時代這座新廠每年可生產發電量為80 GWh（百萬度）車用電池。同時，超過目前的69.1GWh產能與正在興建可提供77.5GWh電池廠。

2020年開始，美國電動車大廠特斯開始向寧德時代進貨。而為了讓自己客戶特斯拉取料更方便，寧德時代也將這座新電池廠，蓋在特斯拉上海超級工廠不遠處。另外，寧德時代若把這座尚未成形的新電池廠放在上海，也會比總部設在福建省寧德市，更能吸引多樣化且多量化人才。

寧德時代這項未公佈的擴廠計劃，也會讓特斯拉他牌電池供應商，如日本Panasonic與韓國LG化學的LG Energy Solution增加競爭壓力。

不過，目前還只是紙上談兵，因為寧德時代一直在與上海市政府就建廠事宜商談。所以，並不清楚何時可達成最後共識，或者新電池廠何時投產。

針對此則報告，寧德時代拒絕評論，上海市政府與特斯拉也都沒有立即回應。

(時報資訊)