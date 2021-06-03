近期大陸中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴分別與美國貿易代表戴琪、美國財政部長葉倫進行視訊通話，讓中美經貿交流重啟話題再起。對此，大陸商務部新聞發言人高峰3日在例行新聞發佈會上說，雙方都認為交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通，且「求同存異」是共識。

根據新華社引述高峰說，最近一周來，劉鶴與戴琪、葉倫分別通話，兩次都是50分鐘左右的視訊通話，並指出這兩次通話有幾個特點。

首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見，都認為交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。

第二項特點，高峰說明「求同存異」是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的具體領域，也都提出了各自關切的問題。中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了具體關切。

第三方面則從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

(旺報 )