中央氣象局表示，今年第3號颱風「彩雲」今(3)日下午2時位置位於鵝鑾鼻南南西方550公里海面上，強度仍維持在輕度颱風，預估今天下午4時發布海上颱風警報，並於5時40分召開海上颱風警報記者會說明。

氣象局課長林秉煜表示，第3號颱風「彩雲」下午2時的位置位於鵝鑾鼻南南西550公里海面上，強度上並未減弱，仍維持輕度颱風等級，因此氣象局將在下午4時針對彩雲發布海上颱風警報，並在5時40分召開海警記者會說明相關動態。

林秉煜指出，颱風未來路徑方面，目前正以北轉東北19公里的速度移動，明(4)日下半天會到達台灣南部海域，目前颱風所在的環境海溫足夠維持其能量與強度，但到了台灣西南方海域時海溫相對低些，垂直風切也較強，不利其強度發展。

不過明天下午「彩雲」應該還是維持輕度颱風強度或稍微減弱，颱風北上時，台灣附近海域尤其巴士海峽、東沙島附近風浪較大，西南部、東半部及恆春半島也有長浪出現機率，海邊活動要特別注意。

林秉煜表示，明天西南部、東半部將有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴；午後山區、大台北地區要注意有短延時強降雨，不排除有局部大雨甚至豪雨出現可能，持續時間也會長些。

周末受到下一道滯留鋒面影響，西半部、東北部也有局部大雨或豪雨，花東地區局部短暫雨，6月8日鋒面遠離，降雨區域轉為局部地區降雨為主。

(中時 )