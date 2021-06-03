在NBA不乏肌肉超大或運動能力超強的球員，在90年代就有馬龍(Karl Malone)、羅德曼(Dennis Rodman)等球員參加過摔角比賽，另外在拳擊場上，2003年選秀榜眼米利奇(Darko Milicic)也在不打籃球後投身拳擊場，NBA灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)也曾在去年底登上拳擊擂台，但Youtube名人傑克保羅(Jake Paul)花了兩回合就將他KO。

I just agreed to my first boxing match. Lol. This is funny. — Metta World Peace (@MettaWorld37) June 1, 2021

但或許NBA球員還沒有放棄他們得拳擊夢，在台北時間6月1日，湖人前冠軍成員、也是前最佳防守球員世界和平(Metta World Peace)透過社群宣佈了消息，他說自己已答應參加人生第一場職業拳擊比賽，但目前對手是誰還沒有確定。

世界和平是NBA場上「拳擊好手」之一，其中最令人聞風喪膽的奧本山宮殿事件還讓人歷歷在目，當時他與現場球迷和對方球員展開鬥毆，被禁賽多達73場，也讓自己留下臭名，另外在2012年於湖人效力時，在比賽中肘擊當時還在雷霆的哈登(James Harden)，對方嚴重到腦震盪，而他也被判罰禁賽7場。

上述事件都不是好事，但由此可見世界和平拳頭相當硬，也是個十分好戰的人，就算改過名字他仍止不住內心想「揮拳」的衝動，若能將這天賦帶到真正的拳擊場上那就十分合理了，另外值得一提的是，世界和平也是當時替奈特羅賓生喊話的一員，他甚至放話傑克保羅說：「我看到你在拳擊場向籃球員宣戰，讓我去場上會會你吧，想和你單挑。」

而當時爵士當家後衛米契爾(Donovan Mitchell)甚至還表示：「我願意付費看世界和平和傑克保羅對戰！」讓人不禁猜想世界和平站上拳擊場的對手是否就是傑克保羅。另外世界和平在前幾天社群發文中說道：「我剛已答應參加我人生第一場拳擊比賽了，哈哈真是太有趣了！」可見這場拳賽讓他相當興奮，也轟動外界，就看到時是何方神聖要跟他對決了！

(中時新聞網)