大陸國家衛健委今日通報，截至6月2日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗達7億482.6萬劑次。

大陸國家衛健委5月29日才通報，全大陸新冠病毒疫苗接種超過6億劑次。短短4天，快速增加1億劑次。

近日大陸廣東疫情再起，加深大陸民眾接種疫苗意願，廣東官方也加快對18-59歲目標人群的疫苗接種進度。

截至6月2日24時，當日廣東省新增接種252.47萬劑次，全省累計接種6140.63萬劑次，累計接種4795.47萬人，共有1390.58萬人完成全程接種，全人群全程接種覆蓋率11.04％。

此前官方通報指出，自3月27日超過1億劑次以來，每接種一億劑次所需時間為25天、16天、9天、7天、5天，間隔不斷縮短，這是疫苗接種的「中國速度」。

中國工程院院士鍾南山表示，今年底中國新冠病毒疫苗的覆蓋率，能夠達到8成，基於當前全球需求，疫苗產能仍需加強。

(旺報 )