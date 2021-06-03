本土疫情嚴峻，政府近來被質疑護航國產疫苗，有炒股不當利益的問題。對此美麗島電子報董事長吳子嘉接受訪問直言，陳時中之所以頻頻在記者會上拿圖卡替國產疫苗背書喊話，甚至在上周末就急著簽約採購尚未二期解盲的國產疫苗，其背後目的就是為了讓投資金主能夠下車，不過高端疫苗這四天卻是連續跳水跌停，還有上萬張賣單排隊等著逃，以此他也狠酸陳時中搞了半天都是白忙一場。

「這是什麼樣的國家？什麼樣的政治？什麼樣的指揮中心？一百多個台灣同胞因新冠肺炎喪命，大家都痛不欲生，結果才發現有一大堆人在炒股票，這真是全世界最大的笑話。」吳子嘉說，為了維持國家疫苗戰略的獨立性，中央政府發展國產疫苗是無可厚非，但其中卻出現了一個很奇怪的現象，就是高端疫苗的股價2年內從每股30元狂飆至400多元，市值也攀升到800多億，會出現這樣的情況，很明顯就是有人在炒作有人在買，因為反觀世界各國，目前有做疫苗實驗的生技公司，都沒有一家像台灣高端有這麼誇張的漲幅。

高端疫苗3日再吞第4根跌停板，股價殺到256元，市價委賣高掛超過1.4萬張。（翻攝網路）

國產疫苗的安全以及有效性近來也備受質疑，吳子嘉指出，高端疫苗連續四個交易日跌停鎖死，股價殺到256元，這就表示這支股票潛在很大的隱憂，因為過去高端的母公司基亞也曾在宣布肝癌新藥三期臨床解盲失敗後，連續慘吞20根跌停，所以難保這樣的情況不會再發生第二次，吳子嘉也藉此喊話金管會跟相關的監察委員，應該趕快進場來調查這整件事情的真相。

蔡英文總統日前前往衛生福利部疾病管制署視察「中央流行疫情指揮中心」（圖／總統府提供）

針對柯文哲質疑蔡英文高端股票跌停才現身，吳子嘉則表示，他不相信蔡英文總統有炒股票，以她個人的資金以及能力不可能，不過吳透露，蔡總統有一個習慣，就是當事情扯到她本人身上，她就會跳出來開記者會，不過也因此讓蔡總統發出「對於國產疫苗，政府一定會依照國際科學標準、嚴格把關」的聲明，換句話說，就是她會讓國產疫苗和其他受國際認可的有效疫苗一樣進入第三期試驗，但是若要完成三期按目前市場行情計算，大概還要再花6億美金，而且也得花更多時間，可是現在台灣人民都是搶時間與天爭命，恐怕已經沒有辦法再等下去。

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(中時新聞網)