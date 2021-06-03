群光（2385）宣布，5月營收為84.22億元，再度創下同期歷史新高，月增為5.2%，年增為2.8%，累計今年1到5月營收為415.63億元，亦為同期歷史新紀錄，年增達18.1%。

法人表示，NB以及Chromebook需求仍然維持高檔，各大品牌廠需求均十分強勁，惟半導體料源短缺促使生產規劃更加挑戰，群光的鍵盤、影像模組以及電源供應器位居全球市佔率領先地位，產能充足可隨時因應客戶需求彈性調整出貨。

法人分析，群光影像產品為今年營收成長的重心，時序將近第二季底，預期客戶將開始強勁出貨，迎接歐美下半年採購旺季，在歐美各國疫苗施打比率陸續提高，疫情逐漸退燒情況下，消費者消費力道可望提高，法人透露，群光的影像客戶需求十分強勁，今年除了為智慧家庭影像客戶推出新品外，亦首次為客戶開發車用、醫療以及企業用影像產品，再加上群光已於2019年搶先布局泰國，目前泰國新廠產能運轉十分順暢，預期在需求滿載與產能充足的配合下，今年影像產品成長將高於鍵盤以及電源產品，全年營收持續成長。

(工商 )