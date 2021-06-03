近期因台灣疫情升溫，宅家時間也更長，因此淘寶天貓今年針對「618」檔期鎖定宅家不同主題生活情境推出精選商品，第一波推出「淘寶天貓寵物優品主題特選」，並祭出淘寶天貓618「台灣跨境包郵專區」，只要於6月16日至6月18日消費滿人民幣249元（約台幣1072元），就可享受專區內跨店、免合單、不限商品體積大小、數量及重量，直接免付跨境段運費直送台灣，且代為支付跨境物品稅費。

據內政部和農委會統計，2020年下半年全台犬貓數首度超過15歲以下孩童數，在2021年達295萬隻。民眾飼養寵物的比重正在逐年攀升，寵物相關的必需、非必需產品已逐漸成為一股「硬性需求」。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，今年爆發的疫情讓台灣實體零售產業面臨更大規模、更長時間的停擺，第一階段多是聚焦防疫民生物資短缺的焦慮感。

但經過三週時間雖然疫情持續嚴峻，但觀察到許多消費者已開始從起初的防疫民生物資準備，進入到尋求長時間宅家也能夠提高生活品質的商品，如寵物、居家布置、健身器材、親子用品，以及因應視訊會議需求的3C配備等，預期今年台灣「618」檔期會更聚焦在宅家經濟相關的主題商品需求。

而為滿足未曾購買淘寶天貓平台商品的消費者，此次淘寶天貓「618」也提高運費吸引力，祭出「台灣跨境包郵專區」，只要6月16日至6月18日消費滿人民幣249元，就可享受專區內跨店、免合單、不限商品體積大小、數量及重量，直接免付跨境段運費直送台灣，且由淘寶天貓支付跨境物品稅費。

(旺報 )