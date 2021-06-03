文化大學昨(2)日安排大倫館住宿生完成快篩，14起陽性案例今(3)日全部確定為陰性，校長徐興慶接受媒體聯訪時強調，將強化宿舍管理，並要求住宿生限用同樓層衛浴，學生如有需求，會再協助安排採檢。

徐興慶今(3)日下午受訪時表示，昨日獲知14名學生快篩結果為陽性時，校方確實非常擔心，甚至一度思考其他宿舍學生是否也要篩檢，所幸今天PCR結果皆為陰性，代表大倫館沒有發生群聚感染 ，學校因此放心不少。

徐興慶也說，對於採驗結果為陰性的學生，待台北市政府解隔離後，學校會派車接學生回宿舍，不過學校也將強化宿舍管理，增加消毒頻率和維持通風，還會制訂更嚴謹的生活公約，要求住宿生限用同樓層衛浴，不能跑到其他樓層。

徐興慶並提到，即便目前無需擔心大倫館發生群聚感染，但先前有校內學生確診，還是得注意潛在風險，如果學生主動表達想要篩檢，學校必定會再協助派車和安排相關事宜。

(旺報 )