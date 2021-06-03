潘若迪日前發行人生第一首單曲。 （艾迪昇傳播提供）

潘若迪先前在臉書直播預告，將發行人生第一首單曲，引起粉絲敲碗期待，單曲《健人就是腳勤》今天3日正式上線，曲風結合拉丁森巴與rap，還有凸顯他好嗓的飆高音，其中一段rap，1秒唱快9個字，讓製作人孟慶讚賞不已，潘若迪向粉絲喊話：「曾經我給自己編織了一個夢，也認真努力的朝這個夢去實現，希望這首單曲能帶給大家歡樂、健康、喜悅，謝謝你們給我的夢。」

潘若迪對歌唱處女作投入大量心血，不但參與寫詞，把平常帶學生的順口溜「人魚線，還有二頭、三頭、大奶寶；馬甲線，我要肚子、大腿、屁股小」寫進歌詞，還提供編曲想法，「因為這首歌會成為我帶學生運動的歌曲，所以前奏就不能太短，要讓人有足夠的時間暖身。」他在錄音室對key試唱時，把錄音室當成有氧教室，整場hold住，一邊唱一邊舞動身體，即興加入各種音樂元素，對製作人喊：「這首歌太帶勁，有很多元素可以玩耶！」

製作人見潘若迪玩得興起，索性挑戰他的音域，對key時不斷將音調高，唱到潘若迪脖子青筋暴起，笑著吐槽：「唱到暈眩了啦，這樣弄我，我是有欠你會錢嗎？」為了熟悉歌曲，潘若迪每天空閒就戴著耳機聽錄音，甚至連曬太陽也在聽。正式進錄音室，被問到會不會緊張，他臭屁說；「緊張什麼，只有唱得好跟唱不好而已。」由於準備充足，他很快完成正式錄唱，其中「男人怕虧女人怕肥，男人怕腫女人怕垂…」61個字的rap，他僅花7秒就唱完，快嘴讓製作人豎起大拇指。

對於終於圓夢，潘若迪吐露心聲：「喜歡唱那是爸媽給我的遺傳，喜歡跳舞那是我改變自己的興趣，我的快樂很簡單，不是去做自己喜歡的事情，而是去喜歡自己做的事情，唱唱跳跳既然分不開，那就好好唱、好好跳。」面對這波疫情，潘若迪表示：「都不是人願意的，但希望這首歌曲可以帶給人力量與快樂。」此外，他為新歌編排運動操，觀眾、粉絲可在他臉書，跟著《健人就是腳勤》影片，在家就能輕鬆運動。《健人就是腳勤》由華納發行，已在Spotify、Apple Music、KKBOX等各大音樂串流平台上線。

(中時 )