大疫時代，全民居家防疫，高市青年局「自造者空間M.ZONE大港自造特區」，開辦線上青年培力講座，4日晚間10時將在青年局臉書粉專準時上線。首波推出「地創青年製造所」系列，內容為在疫情影響之下，如何開創在地連結與行銷之路，讓民眾「宅在家，依然變行家！」

青年局長張以理指出，順應「宅」趨勢，青年局積極開創運用線上管道，將M.ZONE的課程與講座零距離搬上線，讓青年可以安心在家上課、聽大師開講，同時也能讓更多人參與。

張以理說，M.ZONE也推出線上諮詢輔導，提供包含直播節目設計與串流、影像剪輯與後製技術、創生提案到數位自造等5項諮詢輔導主題，提供因疫情無法開業，或苦於線上行銷的青年團隊，可輕鬆獲得線上協助，在疫情期間也能快速「圈粉」、升級軟實力。

4日首場現場講座邀請山海屯社會企業執行長許明揚，及嘉易創創育中心執行長黃振瑋，線上零距離分享新化街區轉變的奧秘「南方的逆襲—新化街區轉生術」。9日帶來線上課程「從雲端情人解碼鏡頭語言」，教民眾從電影鏡位瞭解創作內涵與技法、11日則有鳳儀穀倉執行長林承澍帶來精采的講座內容。

青年局表示，因應疫情「大港自造特區」將持續籌備更多優質線上課程活動，其中青年培力系列講座，邀請長期深耕地方具影響力的講者，以線上直播對談方式，分享疫情影響之下的地方連結與行銷方式，未來也會推出更多與自造相關的線上課程。

(中時 )