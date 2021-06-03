我國疫情依舊嚴峻，為了協助勞工度過難關，勞動部提供「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，只要符合排富、投保在職業工會，依其投保級距可領取1萬元或3萬元的補貼，但外界質疑，去年有攤販開賓士、BMW明顯不符紓困對象領取補貼，勞保局如何查核？勞保局局長鄧明斌表示，針對被保險人針對職業工會有定期或專案查核，對其投保薪資等定期的查核措施針對加保資格審查。

勞動部部長許銘春表示，政府用特別預算協助所有勞工，如受雇勞工由經濟部針對企業所屬的員工無論營運或薪資補貼，勞動部針對職業工會加保的自營作業者及勞工紓困，無保但有工作事實則由衛福部紓困。

鄧明斌提及，至於部份勞工同時加保2個職業工會或是受僱勞工同時加保在職業工會，勞動部會勾稽但最高就是3萬元，不會再另外核發；而針對各部會補助對象不一，可能會有互碰的情況，他說，國發會已建置雲端平台，所有部會的補助對象名單都會建檔送置國發會平台去碰檔，如其他部會有補貼就會處理，如果勞動部已發其3萬，經濟部碰到就不能再領。

(中時 )