台中市政府獲中央配發2.7萬劑COVID-19疫苗，4日供5000位第一線防疫人員接種，並規畫66處「疫苗快打站」，地點分別於南屯區惠文高中、北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心等5處快打站，市長盧秀燕3日早視察快打站動線，表示「一到貨就施打」。

盧秀燕說，4日快打站實兵演練將進行壓力測試，各區公所、衛生所及相關人員都會派員到場觀摩，讓5000名第一線防疫人員，同步於一天內施打完成，後續66站啟用後，加上醫療院所，粗估每天施打量超過3萬劑，動能會滾動性調整，總而言之「疫苗來，就打！」，及早打疫苗，及早讓民眾安心。

盧秀燕強調，快打站設置將儘量選擇停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，讓民眾有舒適的等候環境；明日也將進行實兵演練，讓5000位第一線防疫人員在5個點同步施打，若發現問題就立刻檢討改進，讓66個快打站提供最好服務。

「建立大量快打站，讓市民建立安全防疫網！」盧秀燕指出，因應未來疫苗可能大量湧入台中市，要提前做最好的準備，目前除了醫療院所、診所、衛生所外，市府額外加開快速施打站，首波先規畫66個點，每日預估可增加2萬人接種，目前正全面會勘，務求場地設備、動線、空調設備準備就緒。

盧秀燕提到，中央有3批疫苗共8萬3600劑分配到台中市，截至6月2日，台中已施打7萬7985人，完成率六都第一。為提早因應大量疫苗到來，台中按行政區人口比例設置66處快打站，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾疏散各地施打，避免群聚風險。

(中時 )