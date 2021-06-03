測試大廠京元電子(2449)受惠訂單需求暢旺及漲價效益顯現，2021年5月合併營收續「雙升」至27.57億元，連3月改寫新高。法人預期第二季營收有望挑戰新高，惟因竹南廠爆發群聚感染，迄今已有45人確診，恐影響6月營收表現，後續衝擊程度有待觀察。

京元電公布5月自結合併營收28.61億元，較4月27.57億元成長3.76％、較去年同期25.84億元成長達10.72％，連3月改寫新高。累計前5月合併營收132.49億元，較去年同期121.7億元成長8.87％，續創同期新高。

京元電受惠台系主要客戶、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長，填補華為訂單缺口，使今年以來營運淡季不淡，營收動能持續暢旺。法人指出，主因5G及WiFi 6等規格升級需求強勁，相關產品搭配的電源管理及射頻IC規格同步升級，使測試需求持續暢旺。

展望後市，由於訂單需求暢旺，致使測試產能供給吃緊，後段測試廠除調漲每小時測試價格因應，並將過往給予優惠的測試介面成本轉嫁給客戶自行吸收。在稼動率持穩高檔、價格趨勢轉佳及成本有效移轉下，法人看好京元電第二季營收有望挑戰新高。

不過，京元電竹南廠外籍移工宿舍發生群聚感染，截至今（3）日已有45人確診，公司規畫今日起3～4天內對7300名全體員工進行普篩，目前苗栗銅鑼、竹南等廠區產線均正常運作、將加緊人力調配因應，以降低疫情造成衝擊，盼使第二季營收及獲利不受影響。

投顧法人認為，目前疫情對京元電晶片端出貨沒有重大影響，就目前匡列逾240名員工的規模，初估將影響京元電6月營收3％，後續影響是否擴大仍端看檢測結果，須注意疫情是否會擴大而造成停工，國際客戶是否基於分散風險而轉單。

(時報資訊)