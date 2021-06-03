本土疫情嚴峻，台北市後天起將長照機構人員施打順序提前。新北市長侯友宜表示，新北長照需要施打的照顧者約有1萬2000個，目前疫苗剩下2萬多劑，這幾日就會施打完畢，不夠長照照顧者全數施打，呼籲中央將多餘的疫苗留給新北市。

侯友宜表示，新北目前2萬多劑供第一類醫護人員的疫苗，這幾日將打完，不夠1.2萬個長照照顧者全數施打，照顧者的量上無法提供充分，醫護人員打完疫苗後，長照人員仍沒有施打疫苗，呼籲中央有多的疫苗留給新北市，讓長照機構打到疫苗。

(中時 )