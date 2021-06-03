慧洋-KY(2637)公布5月合併營收為14.58億元，續創史上新高，年增58.41％，前5月合併營收達63.79億元，年增38.32％；獲利部分，單月營益率亦升至39％，稅前盈餘為4.49億元，每股稅前盈餘為0.6元；累計前5月稅前盈餘為19.02億元，每股稅前盈餘為2.55元。

由於各國原物料需求回補，對散裝航運需求不斷增加，加上全球各國仍存在塞港現象，影響海上船舶週轉率，使中小型船舶每日運價仍居高不下，每日租金水準達2萬美元以上，慧洋後市營運樂觀。

在船隊規劃上，慧洋維持一貫汰舊換新政策，5月中旬陸續處分2艘舊船，並於月底新增一艘由日本海洋聯合造船（Japan Marine United Corporation）建造之巴拿馬極限（Panamax/82,400 DWT，船名：Sakizaya Victory），為符合最新法規環保節能船，同時已簽訂2年長約，集團總計共138艘船舶，平均船齡約7.3年，船隊規模、節能船比重皆在同業中擁有絕對競爭優勢。

慧洋觀察，近期船舶簽約年限有增長現象，顯示市場對散裝航運後市信心充足，2023年1月起即將上路的環保新規，包括船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大標準，將使節能船舶成為市場炙手可熱的搶手貨，慧洋預期新法規實施後，老舊船舶將面臨強制降速甚至走向淘汰，屆時將影響海上船舶周轉率，船噸供需失衡再現，預估全球市場將有8成以上船舶受到影響，而慧洋高比例的節能船隊未來將可擴大競爭優勢。

(時報資訊)