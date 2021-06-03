由於日本疫苗接種率漸提升，市場樂觀預期景氣回春不遠，3日日股走高，日經收29,058.11點，上漲111.97點或0.39%。東證則收1,958.7點，漲16.37點或0.84%，創4月19日以來逾6周新高。

三井住友信託資產管理認為，疫苗接種速度比預期來得快，也讓投資人重燃對商業活動可望全面重啟希望。

根據日本當地媒體報導，至少打過一劑疫苗的日本人已突破千萬大關。而日本政府的目標是要在7月底之前，大多數老年人都要接種。

鐵道業者股票連兩天大漲交投熱絡，東日本鐵路漲3.4%，東海旅客鐵道漲2.3%。

東京迪士尼樂園營運業者Oriental Land上漲1.4％，同樣，啤酒與飲料業者也上漲。麒麟漲4.2%，Asahi漲2.3%，三得利也漲5.6%。

同時，汽車製造商也認為全球陸續復甦下，汽車產品的需求也會大增。豐田汽車漲1.7%，本田汽車漲2.1%，日產汽車也漲1.5%。

在5月發布最新財報與執行庫藏股計畫後，食品業者味之素續漲3.5%並衝到5年來新高。

不過，旗下有Uniqlo平價品牌的迅銷，在5月日本銷售量出現一年以來首次年減0.6%後，股價重挫4.1%。

與東證指數相比，因受權重最大的迅銷大跌影響，也讓日經指數漲幅受限。另外，2021年迄今漲幅已大的一些族群因獲利回吐而走跌，包括運輸類股跌1.1%，鋼鐵也跌0.3%。

(時報資訊)