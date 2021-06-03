桃園確診數首見奔三，其中復興區公所確診員工一家5口都染疫，桃園市衛生局長王文彥指出，該案是中年的居家服務員（案9134）確診後，傳染給2兒子、1女兒和1媳婦，其中女兒和媳婦是復興區公所員工，目前公所和同棟代表會261人都PCR採檢，其中1人呈陽性反應，累計公所3人確診。

王文彥說，復興公所員工確診案是因年約50歲的居家服務員（案9134）和小兒子（案9133）昨確診，同住的家人全匡列隔離，大女兒（案9548）、二兒子（案9540）和二媳婦（案9541）也於今日確診，其中大女兒跟二媳婦是復興區公所員工。

王文彥說，昨因應公所員工確診，全面針對公所和同棟代表會261位員工進行PCR採檢，結果剛出爐，其中1人呈陽性反應，公所累計共3人確診，強調另外255人陰性仍要自我健康管理。

王文彥強調，家庭中若有一個確診，沒有提早發現，3天內幾乎全家都會確診，相關案例不斷發生。鄭文燦也喊話，一人確診非常有可能造成其他確診，聚餐、拜訪、串門子、打麻將、聊天等家庭間交流，都很可能成為另一個傳播途徑，再三強調鼓勵在家，親友間改視訊拜訪，不要串門子、打麻將，減少家庭間交流。

(中時 )