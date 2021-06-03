《英國泰晤士報高等教育特刊》公布「2021亞洲地區最佳大學排名」，中國醫藥大學、亞洲大學共組的「中亞聯大」雙雙上榜，其中，中國醫大排名世界第64、全台第4名，亞洲大學位列世界第139、台灣私立大學第3名，成績斐然。「中亞聯大」董事長蔡長海則期許兩校能再上層樓。

亞洲大學校長蔡進發指出，亞大創校至今20年，近7年來，每年都躋身英國泰晤士報高教特刊各項排名，學校穩健邁入國際化。在包括論文引用、國際聲望及學術研究等5大評比項目中，亞大今年的表現都較往年有顯著成長，未來將持續努力。

蔡進發表示，因應AI人工智慧時代來臨，學校為強化學生的職場競爭力，與微軟、亞馬遜AWS合作成立AI研究所、博士班與菁英班，推動AI通識教育，在全校6個學院跨領域學習研究，所有學生都能研習大數據、人工智慧與務聯網等應用，未來盼在職場上成為「大人物」勝利組。

蔡進發強調，學校在AI領域的投入也展現佳績，亞大師生3年來參加AI競賽、已獲10項國家新創獎及33項大獎。5年前，亞大附屬醫院啟用，配合亞大成立AI精準醫療中心、AI學院及研究中心，全力推展AI精準醫療，也展現顯著研究成果與績效。

亞大推動AI教育有成，連副總統賴清德日前參加活動時，都讚許「中亞聯大」能掌握國際趨勢、推展數位學習及醫療、經濟。亞大研發處則指出，即便疫情嚴峻，亞大今年仍吸引千名外籍學生參加「虛擬交換生」全英文線上課程，顯示教學品質及聲望受國際肯定。

(中時 )