高雄鳳山賭場群聚案造成15人染疫，感染源竟是仁惠醫院男行政人員隱匿赴鳳山瑞竹路賭場打牌的事實，導致市府耗費大量資源，大規模匡列700多位相關接觸者，未料，隱匿鳳山賭場足跡的不只他，就連染疫的賭場老闆也未清楚交代仁惠醫院員工到賭場打牌的天數，高雄市長陳其邁表示，除了會對賭場老闆開罰以外，也將其依法移送法辦。

陳其邁指出，先前公布找到賭場的感染源，仁惠醫院男行政人員隱匿5月12日曾到賭場打麻將的事實，進一步追查發現，事實並非如此，他不只一天到賭場打麻將，而是從5月10日到15日都曾到過賭場，所以先前確診的賭場老闆疫調時也沒有吐實。

陳其邁強調，對於疫調不實，市府絕對嚴格重罰，光一個個案就匡列700多人，投注那麼多醫療資源，真的是要賭不要命，面對疫情嚴峻時刻，還不如實交代相關足跡及曾到賭場的人員，所以會依傳染病防治法開罰，也會根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例對賭場老闆移送法辦。

(中時 )