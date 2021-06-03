基隆市今新增4例確診個案，市長林右昌宣布好消息，日前令人擔心的4個案，包括小姑娘小吃店、快樂城小吃店、成功市場、果菜市場，歷經數十天追查後，發現未有擴大感染現象，今天宣布結案，此外，昨18例確診中，13例早已被匡列居家隔離沒有擴散風險，也代表管理措施具成效。

5月中旬因成功市場、果菜市場、小姑娘小吃店、快樂城小吃店陸續爆發，導致基隆疫情不斷延燒，當時因具高風險，市府組成4個專案，並跨局處擴大調查，林右昌表示，因管理得宜，所有專案確診者都制約在家庭群聚的範圍內，沒有進一步擴散。

林右昌說，目前果菜市場匡列對象，採檢全部陰性，小姑娘小吃店的指標個案，也已出院，因次，宣布這4個專案正式結案，而成功市場也將在明天復業。

林右昌下午也說明，今新增4例確診個案，其中案9434，70多歲女性為養護中心住民，也是洗腎患者，經匡列為紅區密切接觸者，PCR採檢確診；案9595是50多歲男性，為案9234的丈夫，原在台北快篩陰性，因妻子確診後，被匡列為接觸者，進行PCR採檢確診，該名個案開設化工工作室，自述曾接觸客戶（新北新莊確診個案），而客戶曾有萬華消費史。

案9723是70多歲男性，身體不適就醫，經採檢確診，疫調中；案9936為50多歲女性，身體不適，119送醫就診，經採檢後確診，目前收治加護病房，狀況不穩定，但聯絡不上家屬，初步調查，是家屬留下假電話，目前追查中。

此外，林右昌說，昨18例確診，經疫調分析，其中13例是之前被匡列居家隔離者；另外3例均是80多歲長者，活動力低，目前追蹤是否為家人間感染；1例為環保局清潔人員，有台北內湖與新北中和的活動史，疫調中；1例女性，自行在台北醫院篩檢得知確診。

林右昌指出，以上述確診案例來看，多數都已「居家隔離」、「居家上班」、「停課在家」或「停止工作」，所以疫調的結果並沒有特別的足跡，值得慶幸。

(中時 )